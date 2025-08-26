Окупована РФ ЗАЕС

В разі деокупації окупованої російськими військами Запорізької атомної станції (ЗАЕС. - ред.) та її передачі під контроль України — знадобляться роки роботи на її введення у повноцінну експлуатацію.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"На це підуть роки роботи величезних місій міжнародних експертів на чолі із МАГАТЕ і то лише для оцінки технічної ситуації на станції. Ми ж не знаємо, що там наробили росіяни, що пошкодили. Це ж ядерний обʼєкт і його просто так не запустиш", — уточнила міністерка.

Опісля проведення оцінок, за її словами, будуть напрацьовуватись варіанти рішень для запуску блоків.

"А це питання із водою, ключове і важливе. На все це підуть роки", — сказала Гринчук.

Нагадаємо, за словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, РФ продовжує атаки по енергосистемі України. Особливо це стосується прифронтових регіонів — Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя.

Також міністерка підтвердила нещодавні пожежі, що вирували неподалік окупованої росіянами ЗАЕС. Проте, за її словами, вони не несли небезпеки самій станції.