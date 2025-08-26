Оккупирована РФ ЗАЭС

В случае деоккупации оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции (ЗАЭС. - ред.) и ее передачи под контроль Украины — понадобятся годы работы на ее введение в полноценную эксплуатацию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала министр энергетики Светлана Гринчук.

"На это уйдут годы работы огромных миссий международных экспертов во главе с МАГАТЭ и то только для оценки технической ситуации на станции. Мы же не знаем, что там наделали россияне, что повредили. Это же ядерный объект и его просто так не запустишь", — уточнила министр.

После проведения оценок, по ее словам, будут нарабатываться варианты решений для запуска блоков.

"А это вопрос с водой, ключевой и важный. На все это уйдут годы", — сказала Гринчук.

Напомним, по словам министра энергетики Светланы Гринчук, РФ продолжает атаки по энергосистеме Украины. Особенно это касается прифронтовых регионов — Харьковщины, Сумщины, Херсонщины, Запорожья.

Также министр подтвердила недавние пожары, бушевавшие неподалеку от оккупированной россиянами ЗАЭС. Однако, по ее словам, они не несли опасности самой станции.