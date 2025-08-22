Окупована російськими військами ЗАЕС

Україна не бачить технологічних можливостей щодо підключення окупованої російськими військами Запорізьку атомну станцію (ЗАЕС. - ред) до енергосистеми РФ. Наразі станція не генерує електроенергію та живиться за рахунок енергосистеми України.

Про це журналістам розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Наразі підключені дві лінії — 750 і 330. Україна постачає необхідну електроенергію для забезпечення ядерної безпеки і безперебійної роботи всіх необхідних елементів на станції", — уточнила міністерка.

Водночас, за її словами, ситуація на ЗАЕС досить чутлива та небезпечна. Кожен день окупації росіянами, які повістю ігнорують всі міжнародні правила щодо експлуатації обʼєкту, наражають весь світ на будь-якого роду аварії.

"Плюсом є те, що там постійно знаходиться місія МАГАТЕ і хоч якусь інформацію про ситуацію на станції ми можемо від них отримувати. Хоча росіяни не надають повного доступу та повних даних", — сказала міністерка.

Також Гринчук підтвердила інформацію про те, що в останні два тижні неподалік ЗАЕС відбувалися пожежі, однак вони були подалі від атомної станції і не несли їй жодних загроз. Проте будь-які події та інциденти ставлять під загрозу даний обʼєкт і ядерно-радіаційну безпеку в цілому.

Нагадаємо, за словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, через брак електроенергії Україна продовжує імпортувати її з-за кордону. Станом на зараз це мінімальний обсяг, а в окремі дня Україна навіть експортує електрику до країн-сусідів.