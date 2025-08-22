Оккупирована российскими войсками ЗАЭС

Украина не видит технологических возможностей по подключению оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции(ЗАЭС. — ред) к энергосистеме РФ. Сейчас станция не генерирует электроэнергию и питается за счет энергосистемы Украины.

Об этом журналистам рассказала министр энергетики Светлана Гринчук.

"Сейчас подключены две линии - 750 и 330. Украина поставляет необходимую электроэнергию для обеспечения ядерной безопасности и бесперебойной работы всех необходимых элементов на станции", — уточнила министр.

В то же время, по ее словам, ситуация на ЗАЭС достаточно чувствительная и опасная. Каждый день оккупации россиянами, которые полностью игнорируют все международные правила эксплуатации объекта, подвергают весь мир любого рода аварии.

"Плюсом является то, что там постоянно находится миссия МАГАТЭ и хоть какую-то информацию о ситуации на станции мы можем от них получать. Хотя россияне не предоставляют полного доступа и полных данных", — сказала министр.

Также Гринчук подтвердила информацию о том, что в последние две недели неподалеку ЗАЭС происходили пожары, однако они были подальше от атомной станции и не несли ей никаких угроз. Однако любые события и инциденты ставят под угрозу данный объект и ядерно-радиационную безопасность в целом.

Напомним, по словам министра энергетики Светланы Гринчук, из-за нехватки электроэнергии Украина продолжает импортировать ее из-за рубежа. По состоянию на сейчас это минимальный объем, а в отдельные дни Украина даже экспортирует электричество в страны-соседи.