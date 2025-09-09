Відео
Головна Новини дня На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 00:25
Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки
Запорізька атомна електростанція. Фото: Фокус

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну окупувала Запорізьку АЕС. Унаслідок захоплення на станції порушено практично всі стовпи ядерної безпеки.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керівників агентства.

Читайте також:

Що сказав Гроссі про ядерну безпеку на ЗАЕС

За словами очільника Міжнародного агентства з атомної енергії, на Запорізькій АЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки. Йдеться про сім ключових компонентів ядерного фізичного захисту, які визначило МАГАТЕ на початку повномасштабної війни РФ проти України.

До цього переліку входять:

  • фізична цілісність;
  • справність обладнання;
  • відсутність тиску на персонал;
  • надійне електропостачання;
  • безперервна логістика;
  • радіаційний контроль;
  • функціонування каналів зв'язку.

Гроссі розповів, що ЗАЕС забезпечує лише одна зовнішня електропередача, що створює серйозні ризики. За його словами, всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Також стало відомо, що рівень води в охолоджувальному басейні вже на рівні 13,4 м. Цей показник близький до критичного порогу в 12 м, нижче якого охолодження виходять з ладу.

Крім того, в МАГАТЕ заявили, що необхідно побудувати насосну станцію для забезпечення стабільної роботи систем охолодження. Там додали, що бойові дії, які тривають поблизу станції, викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.

Нагадаємо, кілька тижнів тому міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що в разі деокупації ЗАЕС і переходу її під контроль України, для запуску повноцінної експлуатації знадобляться роки.

Також ми писали, що в ніч на 13 липня на ЗАЕС було чути сотні пострілів зі стрілецької зброї. Незабаром члени місії МАГАТЕ виявили біля реакторних блоків станції гільзи.

ЗАЕС МАГАТЕ Рафаель Гроссі війна в Україні ядерна небезпека Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
