Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну окупувала Запорізьку АЕС. Унаслідок захоплення на станції порушено практично всі стовпи ядерної безпеки.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керівників агентства.

Що сказав Гроссі про ядерну безпеку на ЗАЕС

За словами очільника Міжнародного агентства з атомної енергії, на Запорізькій АЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки. Йдеться про сім ключових компонентів ядерного фізичного захисту, які визначило МАГАТЕ на початку повномасштабної війни РФ проти України.

До цього переліку входять:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Гроссі розповів, що ЗАЕС забезпечує лише одна зовнішня електропередача, що створює серйозні ризики. За його словами, всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Також стало відомо, що рівень води в охолоджувальному басейні вже на рівні 13,4 м. Цей показник близький до критичного порогу в 12 м, нижче якого охолодження виходять з ладу.

Крім того, в МАГАТЕ заявили, що необхідно побудувати насосну станцію для забезпечення стабільної роботи систем охолодження. Там додали, що бойові дії, які тривають поблизу станції, викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.

Нагадаємо, кілька тижнів тому міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що в разі деокупації ЗАЕС і переходу її під контроль України, для запуску повноцінної експлуатації знадобляться роки.

Також ми писали, що в ніч на 13 липня на ЗАЕС було чути сотні пострілів зі стрілецької зброї. Незабаром члени місії МАГАТЕ виявили біля реакторних блоків станції гільзи.