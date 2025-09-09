Видео
Главная Новости дня На ЗАЭС нарушены почти все столпы ядерной безопасности

На ЗАЭС нарушены почти все столпы ядерной безопасности

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 00:25
Гросси заявил, что на Запорожской АЭС нарушены 6 из 7 столпов ядерной безопасности
Запорожская атомная электростанция. Фото: Фокус

Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину оккупировала Запорожскую АЭС. В результате захвата на станции нарушены практически все столпы ядерной безопасности.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих агентства.

Читайте также:

Что сказал Гросси о ядерной безопасности на ЗАЭС

По словам главы Международного агентства по атомной энергии, на Запорожской АЭС нарушены 6 из 7 столпов ядерной безопасности. Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной физической защиты, которые определило МАГАТЭ в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

В этот перечень входят:

  • физическая целостность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи.

Гросси рассказал, что ЗАЭС обеспечивает лишь одна внешняя электропередачи, что создает серьезные риски. По его словам, все шесть реакторов пребывают в состоянии холодной остановки, и никакой из них не может быть безопасно запущен.

Также стало известно, что уровень воды в охлаждающем бассейне уже на уровне 13,4 м. Этот показатель близок к критическому порогу в 12 м, ниже которого охлаждения выходят из строя.

Кроме того в МАГАТЭ заявили, что необходимо построить насосную станцию для обеспечения стабильной работы систем охлаждения. Там добавили, что продолжающиеся боевые действия вблизи станции вызывают серьезное беспокойство и увеличивают риски.

Напомним, пару недель назад министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что в случае деокупации ЗАЭС и перехода ее под контроль Украины, для запуска полноценной эксплуатации понадобятся годы.

Также мы писали, что в ночь на 13 июля на ЗАЭС было слышно сотни выстрелов из стрелкового оружия. Вскоре члены миссии МАГАТЭ обнаружили около реакторных блоков станции гильзы.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси война в Украине ядерная опасность Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
