Дым и взрывы рядом с ЗАЭС — что сообщили в МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции снова зафиксирован инцидент, создающий серьезные риски для ядерной безопасности. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что наблюдатели агентства, работающие непосредственно на Запорожской атомной электростанции, слышали звуки обстрелов в непосредственной близости к объекту и увидели густой черный дым, поднимавшийся из трех разных участков неподалеку от станции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Снаряды упали в нескольких сотнях метров от топливного парка

Представители ЗАЭС сообщили, что несколько артиллерийских снарядов упали за пределами территории предприятия, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива, известного как топливный парк. В результате загорелась сухая трава, однако пожар удалось оперативно локализовать.

"Эта информация согласуется с собственными наблюдениями команды относительно спорадических обстрелов, которые слышались в течение примерно двух часов с 13:26 по местному времени, в том числе три выстрела вблизи места обстрела около 14:30. Также была слышна стрельба. Позже команда из главного административного здания ЗАЭС заметила дым из мест за пределами объекта. Команда еще не смогла посетить район сообщенного обстрела, но завтра утром обратится с просьбой об этом, если позволит ситуация с безопасностью", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Сейчас сообщений о жертвах или повреждениях объектов станции не поступало. Однако Гросси подчеркнул, что подобные события в очередной раз доказывают, что ядерная инфраструктура находится под реальной угрозой.

"То, что когда-то было практически немыслимым — обстрелы или другая военная деятельность вблизи крупных ядерных объектов — стало обычным явлением во время этой ужасной войны. Я неоднократно призывал к максимальной военной сдержанности вблизи атомных электростанций, и я снова призываю к этому сегодня. Это должно прекратиться, пока не поздно", — высказался Рафаэль Гросси.

Военная активность возросла и возле других АЭС в Украине

Кроме того, во время выступления на Генеральной конференции организации, Рафаэль Гросси также отметил, что команды агентства, которые работают на Чернобыльской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях в последнее время сообщают о значительном росте военной активности в их регионах.

Напомним, несколько дней назад Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС уже нарушены все нормы ядерной безопасности.

В министерстве энергетики Украины отмечали, что на полноценный запуск ЗАЭС понадобится несколько лет. Кроме того, в ведомстве объяснили, могут ли россияне подключить ЗАЭС к своей энергосети.