Зеленский поддержал санкции ООН против Ирана и призвал усилить давление на Россию

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно возобновления санкций против Ирана. Он также отметил, что Тегеран действует совместно с Москвой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 28 сентября.

Санкции против Ирана

Зеленский отметил, что в течение длительного периода Иран игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерную безопасность.

"Это должно стать глобальным правилом: каждый раз, когда кто-то подрывает или угрожает международному миру и безопасности, должны немедленно вводиться жесткие санкции", — подчеркнул он.

По его словам, РФ действует в унисон с Ираном, захватив украинскую атомную электростанцию с ядерными материалами. Москва превратила Запорожскую АЭС в глобальную ядерную угрозу.

"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства рассказал, что 23 сентября на ЗАЭС произошел блэкаут, в результате чего станцию отключили от внешнего электроснабжения.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига отметил, что Запорожская АЭС уже четыре дня подряд без электричества.