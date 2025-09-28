Видео
Главная Новости дня Зеленский поддержал решение ООН возобновить санкции против Ирана

Зеленский поддержал решение ООН возобновить санкции против Ирана

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 16:29
Зеленский поддержал санкции ООН против Ирана и призвал усилить давление на Россию
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно возобновления санкций против Ирана. Он также отметил, что Тегеран действует совместно с Москвой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 28 сентября.

Санкции против Ирана

Зеленский отметил, что в течение длительного периода Иран игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерную безопасность.

"Это должно стать глобальным правилом: каждый раз, когда кто-то подрывает или угрожает международному миру и безопасности, должны немедленно вводиться жесткие санкции", — подчеркнул он.

По его словам, РФ действует в унисон с Ираном, захватив украинскую атомную электростанцию с ядерными материалами. Москва превратила Запорожскую АЭС в глобальную ядерную угрозу.

"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ. Жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора необходимы для укрепления международного ядерного порядка", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства рассказал, что 23 сентября на ЗАЭС произошел блэкаут, в результате чего станцию отключили от внешнего электроснабжения.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига отметил, что Запорожская АЭС уже четыре дня подряд без электричества.

Владимир Зеленский Иран санкции ООН Украина ЗАЭС
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
