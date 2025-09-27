Видео
Сибига предупредил о планах РФ по ЗАЭС — может произойти худшее

Сибига предупредил о планах РФ по ЗАЭС — может произойти худшее

Дата публикации 27 сентября 2025 22:39
РФ хочет подключить ЗАЭС к энергосети - чем это грозит
Андрей Сибига. Фото: Facebook Сибиги

В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Telegram в субботу, 27 сентября.

Риски на ЗАЭС

Кроме того, отмечается, что Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова.

"Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году", — заявил Сибига.

Министр отметил, что безответственные действия Москвы привели к слишком многим рискам в течение многих лет.

"Однако попытка России возобновить работу ЗНПП может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗНПП", — подчеркнул он.

Сибига добавил, что такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ.

"Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", — подытожил чиновник.

Напомним, эксперты сравнили риски на ЗАЭС с аварией на Фукусиме. В МАГАТЭ рассказали, что увеличивает вероятность ядерной аварии.

Также недавно из трех разных участков неподалеку станции поднимался густой дым.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
