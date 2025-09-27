Запорожская АЭС более трех суток без электричества — риски сравнили с Фукусимой

Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел рекордный сбой. Известно, что внешнее электроснабжение было отключено более трех дней. Эксперты сравнили риски с аварией на Фукусиме.

Об этом сообщает The Guardian в субботу, 27 сентября.

Запорожская АЭС более трех дней без питания

Уже более 72 часов крупнейшая атомная станция Европы работает на аварийных генераторах после отключения последней линии электроснабжения на оккупированной стороне. Это превышает установленный после аварии на японской Фукусиме в 2011 году ограниченный срок в 72 часа.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию "глубоко тревожной". Недавно он также провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако ничего не изменилось.

Западные аналитики и украинские чиновники выражают беспокойство, что Кремль намеренно провоцирует кризис, чтобы усилить контроль над ЗАЭС. Они предполагают, что РФ может прибегать к опасным действиям, пытаясь запустить хотя бы один реактор.

"Россия использует атомную электростанцию как разменную монету", — сказал один украинский чиновник.

Европейские регуляторы после аварии на японской Фукусиме в 2011 году провели стресс-тесты, которые показали, что атомная электростанция должна выдерживать работу без внешнего электроснабжения не менее 72 часов. В то же время, по данным украинских источников, проверок на более долгий срок еще не осуществляли.

Российские оккупанты заявляют, что ремонт линии затруднен из-за якобы "постоянных ударов ВСУ". В Украине отвергают обвинения противника и отмечают, что атаки — неприемлемы и рискованны, поэтому этого никого не происходило.

По информации РФ, дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. В то же время Гросси отметил, что потеря внешнего питания увеличивает вероятность ядерной аварии.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на очередной блэкаут, который произошел на временно оккупированной ЗАЭС.

А генеральная конференция МАГАТЭ требует немедленно освободить Запорожскую АЭС с целью возвращения ее под полный контроль Украины.