Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:48
Украина ввела новые санкции против РФ и ждет решения ЕС - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в сентябре приняла пять санкционных решений, которые коснулись сотен физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией. Он отметил координацию с союзниками и ожидание нового пакета санкций от Европейского Союза.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Президент сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и советник по вопросам санкций Владислав Власюк доложили о результатах работы. По его словам, только в сентябре были введены санкции против 166 физических и 127 юридических лиц, среди которых представители российского ВПК, теневого флота, энергетического сектора и пропагандисты. Зеленский отметил, что санкции также коснулись пророссийских деятелей в Молдове и лиц, сотрудничающих с оккупантами в Крыму.

Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Только в сентябре мы ввели пять санкционных решений — против лиц, которые помогают российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, против пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы, лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму, а также синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции. Всего под санкции попали 166 физических лиц и 127 юридических", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что координация с партнерами позволила принять важные решения США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Он отметил, что Киев ждет принятия 19-го пакета санкций ЕС и продолжает сотрудничать с Вашингтоном. Зеленский поручил готовить продление действующих санкций и усиливать синхронизацию с партнерами, чтобы давление на Россию оставалось эффективным.

Напомним, что недавно США сняли санкции с белорусского авиаперевозчика "Белавиа" и призвали Минск пользоваться легальными запчастями и ремонтировать самолеты.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский приветствовал решение Совета Безопасности ООН о возобновлении санкций против Ирана и подчеркнул, что Тегеран действует в сотрудничестве с Москвой.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
