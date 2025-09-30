Украина ввела новые санкции против РФ и ждет решения ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в сентябре приняла пять санкционных решений, которые коснулись сотен физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией. Он отметил координацию с союзниками и ожидание нового пакета санкций от Европейского Союза.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Президент сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и советник по вопросам санкций Владислав Власюк доложили о результатах работы. По его словам, только в сентябре были введены санкции против 166 физических и 127 юридических лиц, среди которых представители российского ВПК, теневого флота, энергетического сектора и пропагандисты. Зеленский отметил, что санкции также коснулись пророссийских деятелей в Молдове и лиц, сотрудничающих с оккупантами в Крыму.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Только в сентябре мы ввели пять санкционных решений — против лиц, которые помогают российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, против пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы, лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму, а также синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции. Всего под санкции попали 166 физических лиц и 127 юридических", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что координация с партнерами позволила принять важные решения США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Он отметил, что Киев ждет принятия 19-го пакета санкций ЕС и продолжает сотрудничать с Вашингтоном. Зеленский поручил готовить продление действующих санкций и усиливать синхронизацию с партнерами, чтобы давление на Россию оставалось эффективным.

