Україна та Данія співпрацюватимуть у межах ініціативи PURL

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі та переговорах у Данії. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати роботи на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувається у Данії. Свій візит він розпочав із зустрічі з прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. За словами глави держави, однією з ключових тем переговорів стали нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії.

Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів про ключові теми та ініціативи на переговорах із Данією

Президент наголосив, що Україна постійно пропонувала створити спільну інтегровану систему захисту повітряного простору. Він підкреслив, що українські технології та досвід фахівців мають допомогти у цьому.

"Досвід українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". Зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам", — розповів Зеленський.

Окремо сторони обговорили реалізацію ініціативи PURL та подальші кроки співпраці. Зеленський високо оцінив внесок Данії у розмірі 90 млн євро в межах цієї програми.

Президент також подякував за новий пакет військової допомоги, який перевищує 360 млн євро і спрямований на підтримку українського виробництва відповідно до данської моделі.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали спільні навчання із Данією для протидії дронам.

Також прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна запозичить досвід України для ефективного захисту від атак безпілотників.