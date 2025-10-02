ЄС планує комплексний захист від БпЛА з урахуванням українського досвіду

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Президент України Володимир Зеленський. Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Європейський Союз готується до створення власної системи комплексного захисту від безпілотників. Система за принципом роботи нагадуватиме ту, що вже функціонує в Україні.

Про це під час виступу заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, країна якої нині головує в ЄС.

Реклама

Читайте також:

Європа розбудує комплексний захист від дронів за досвідом України

За її словами, першочерговим завданням нині залишається укріплення східного флангу Європи, що безпосередньо межує з Росією.

"Мені подобається ідея дронового щита, але ми маємо бути відвертими з європейцями. Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати, розробити чи створити, дрони все одно проникатимуть в Європу. Отже, сьогодні ми обговорювали створення європейської екосистеми, подібної до тієї, що є в Україні. До речі, вважаю надзвичайно важливим залучати Україну до всієї нашої роботи від самого початку, бо вони експерти", — зазначила Фредеріксен.

Водночас майбутня система має враховувати й інші виклики: зокрема міграцію, кліматичні зміни та потенційні загрози, які можуть вплинути на європейські суспільства.

"Я не бачу конфлікту між Сходом і Заходом у цьому питанні. Це має бути корисним у багатьох сферах, але, звісно, пов'язаним і зі східним флангом", — висловилась прем'єр-міністерка Данії.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна доєднається до проєкту оборонної системи Європи "Стіна дронів".

Також в Генштабі ЗСУ повідомляли про початок спільних навчань із Данією для ефективної протидії дронам.