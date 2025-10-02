Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС будет создавать систему защиты от дронов по примеру Украины

ЕС будет создавать систему защиты от дронов по примеру Украины

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 09:42
ЕС планирует комплексную защиту от БпЛА с учетом украинского опыта
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Президент Украины Владимир Зеленский. Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Европейский Союз готовится к созданию собственной системы комплексной защиты от беспилотников. Система по принципу работы будет напоминать ту, что уже функционирует в Украине.

Об этом во время выступления заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, страна которой сейчас председательствует в ЕС.

Реклама
Читайте также:

Европа построит комплексную защиту от дронов по опыту Украины

По ее словам, первоочередной задачей сейчас остается укрепление восточного фланга Европы, непосредственно граничащего с Россией.

"Мне нравится идея дронового щита, но мы должны быть откровенными с европейцами. Независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести, разработать или создать, дроны все равно будут проникать в Европу. Итак, сегодня мы обсуждали создание европейской экосистемы, подобной той, что есть в Украине. Кстати, считаю чрезвычайно важным привлекать Украину ко всей нашей работе с самого начала, потому что они эксперты", — отметила Фредериксен.

В то же время будущая система должна учитывать и другие вызовы: в частности миграцию, климатические изменения и потенциальные угрозы, которые могут повлиять на европейские общества.

"Я не вижу конфликта между Востоком и Западом в этом вопросе. Это должно быть полезным во многих сферах, но, конечно, связанным и с восточным флангом", — высказалась премьер-министр Дании.

Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина присоединится к проекту оборонной системы Европы "Стена дронов".

Также в Генштабе ВСУ сообщали о начале совместных учений с Данией для эффективного противодействия дронам.

Дания беспилотники Украина ПВО дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации