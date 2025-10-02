ЕС планирует комплексную защиту от БпЛА с учетом украинского опыта

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Президент Украины Владимир Зеленский. Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Европейский Союз готовится к созданию собственной системы комплексной защиты от беспилотников. Система по принципу работы будет напоминать ту, что уже функционирует в Украине.

Об этом во время выступления заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, страна которой сейчас председательствует в ЕС.

По ее словам, первоочередной задачей сейчас остается укрепление восточного фланга Европы, непосредственно граничащего с Россией.

"Мне нравится идея дронового щита, но мы должны быть откровенными с европейцами. Независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести, разработать или создать, дроны все равно будут проникать в Европу. Итак, сегодня мы обсуждали создание европейской экосистемы, подобной той, что есть в Украине. Кстати, считаю чрезвычайно важным привлекать Украину ко всей нашей работе с самого начала, потому что они эксперты", — отметила Фредериксен.

В то же время будущая система должна учитывать и другие вызовы: в частности миграцию, климатические изменения и потенциальные угрозы, которые могут повлиять на европейские общества.

"Я не вижу конфликта между Востоком и Западом в этом вопросе. Это должно быть полезным во многих сферах, но, конечно, связанным и с восточным флангом", — высказалась премьер-министр Дании.

Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина присоединится к проекту оборонной системы Европы "Стена дронов".

Также в Генштабе ВСУ сообщали о начале совместных учений с Данией для эффективного противодействия дронам.