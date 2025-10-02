Украина и Дания усиливают сотрудничество в сфере защиты от дронов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова помогать Дании в вопросах борьбы с беспилотными угрозами. По его словам, Европа сейчас впервые сталкивается с масштабными вызовами, связанными с использованием дронов, тогда как Украина уже имеет уникальный опыт противодействия этой опасности в войне с Россией.

Об этом Владимир Зеленский сказал в комментарии датским журналистам.

"Сегодня мы будем обсуждать многое, но важно, что Европа действительно предстала перед этой угрозой дронов и беспилотников. Украина имеет соответствующий опыт из-за этой войны. И конечно же, мы не будем стоять в стороне — мы будем поддерживать Данию, потому что это наши настоящие друзья", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Дания является надежным союзником и партнером Украины, а потому сотрудничество в сфере защиты от беспилотников станет важной частью общеевропейской системы безопасности.

Напомним, украинские войска начали совместные учения с ВС Дании для противодействия дронам.

Тем временем в Дании начался саммит Европейского политического сообщества, где Владимир Зеленский переговорит с рядом европейских лидеров.