Зеленский проведет переговоры с лидерами ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Европейского политического сообщества провел ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами. Еще до начала основных мероприятий состоялись переговоры с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и Норвегии Йонасом Гар Стьоре.

Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Во второй половине дня Зеленский примет участие в двусторонних и многосторонних встречах с ключевыми партнерами. В частности, анонсированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджой Мелони, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Завершит день итоговая пресс-конференция президента Украины, которая состоится в 16:30 (в 17:30 по Киеву).

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о первых шагах и направлениях переговоров в Дании.

Также премьер-министр Дании сообщила о разработке программы оборонной системы для защиты от дронов. Для этого страна позаимствует боевой опыт ВСУ.