Головна Новини дня Зеленський зустрінеться із лідерами ЄС і НАТО — відомий розклад

Зеленський зустрінеться із лідерами ЄС і НАТО — відомий розклад

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:29
Зеленський проведе переговори з лідерами ЄС
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту Європейського політичного співтовариства провів низку двосторонніх зустрічей із європейськими лідерами. Ще до початку основних заходів відбулися переговори з прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен та Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Про це Новини.LIVE повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Читайте також:

З ким заплановано зустрічі у Володимира Зеленського

У другій половині дня Зеленський візьме участь у двосторонніх і багатосторонніх зустрічах із ключовими партнерами. Зокрема, анонсовані переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Завершить день підсумкова пресконференція президента України, яка відбудеться о 16:30 (о 17:30 за Києвом).

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про перші кроки та напрямки  переговорів у Данії.

Також прем'єр-міністерка Данії повідомила про розробку програми оборонної системи для захисту від дронів. Для цього країна запозичить бойовий досвід ЗСУ.

Володимир Зеленський НАТО Данія Норвегія ЄС
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
