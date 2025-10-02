Зеленський проведе переговори з лідерами ЄС

Зеленський зустрінеться із лідерами ЄС і НАТО — відомий розклад
Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту Європейського політичного співтовариства провів низку двосторонніх зустрічей із європейськими лідерами. Ще до початку основних заходів відбулися переговори з прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен та Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
Про це Новини.LIVE повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
З ким заплановано зустрічі у Володимира Зеленського
У другій половині дня Зеленський візьме участь у двосторонніх і багатосторонніх зустрічах із ключовими партнерами. Зокрема, анонсовані переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Завершить день підсумкова пресконференція президента України, яка відбудеться о 16:30 (о 17:30 за Києвом).
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про перші кроки та напрямки переговорів у Данії.
Також прем'єр-міністерка Данії повідомила про розробку програми оборонної системи для захисту від дронів. Для цього країна запозичить бойовий досвід ЗСУ.
