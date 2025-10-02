Україна і Данія посилюють співпрацю у сфері захисту від дронів

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова допомагати Данії у питаннях боротьби з безпілотними загрозами. За його словами, Європа нині вперше стикається з масштабними викликами, пов’язаними з використанням дронів, тоді як Україна вже має унікальний досвід протидії цій небезпеці у війні з Росією.

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі данським журналістам.

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але важливо, що Європа дійсно постала перед цією загрозою дронів і безпілотників. Україна має відповідний досвід через цю війну. І звичайно ж, ми не будемо стояти осторонь — ми будемо підтримувати Данію, тому що це наші справжні друзі", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Данія є надійним союзником і партнером України, а тому співпраця у сфері захисту від безпілотників стане важливою частиною загальноєвропейської системи безпеки.

Нагадаємо, українські війська розпочали спільні навчання із ЗС Данії для протидії дронам.

Тим часом у Данії розпочався саміт Європейської політичної спільноти, де Володимир Зеленський переговорить із низкою європейських лідерів.