Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про підтримку Данії — чим допоможе Україна

Зеленський заявив про підтримку Данії — чим допоможе Україна

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:44
Україна і Данія посилюють співпрацю у сфері захисту від дронів
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова допомагати Данії у питаннях боротьби з безпілотними загрозами. За його словами, Європа нині вперше стикається з масштабними викликами, пов’язаними з використанням дронів, тоді як Україна вже має унікальний досвід протидії цій небезпеці у війні з Росією.

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі данським журналістам.

Реклама
Читайте також:

Україна допоможе Данії розвивати систему захисту від дронів

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але важливо, що Європа дійсно постала перед цією загрозою дронів і безпілотників. Україна має відповідний досвід через цю війну. І звичайно ж, ми не будемо стояти осторонь — ми будемо підтримувати Данію, тому що це наші справжні друзі", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Данія є надійним союзником і партнером України, а тому співпраця у сфері захисту від безпілотників стане важливою частиною загальноєвропейської системи безпеки.

Нагадаємо, українські війська розпочали спільні навчання із ЗС Данії для протидії дронам. 

Тим часом у Данії розпочався саміт Європейської політичної спільноти, де Володимир Зеленський переговорить із низкою європейських лідерів.

Володимир Зеленський Данія Україна дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації