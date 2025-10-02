Відео
Україна
Головна Новини дня Українці розпочали місію з протидії дронами у Данії, — Зеленський

Українці розпочали місію з протидії дронами у Данії, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:42
Боротьба із дронами — українці прибули до Дані
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські спеціалісти вже прибули до Данії. Вони візьмуть участь в міжнародній ініціативі з протидії ударним дронам.

Про це український лідер написав у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Українці прибули до Данії для боротьби із дронами, — Зеленський - фото 1

Українські фахівці прибули до Данії

"Наші хлопці вже у Данії. І це досвідчені українці, які знають, як виявляти й збивати ударні дрони. І вони вже розпочали виконання своєї місії", — написав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це лише перший крок у створенні ефективної "Стіни дронів" для захисту всієї Європи.

Він також закликав інші країни приєднуватися до ініціативи PURL, яка, за його словами, суттєво підтримує обороноздатність України та зміцнює зв’язки між Європою та США.

"Маємо пам'ятати, що корінь усіх цих проблем — війна Росії. Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати. І це неправильно. Але ми знаємо правильні кроки", — зазначив президент, наголосивши на необхідності термінового ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії за війну проти України.

Нагадаємо, що сьогодні ж Володимир Зеленський поділився підсумками свого перебування на саміті Європейської політичної спільноти в Данії. Серед головних тем обговорення опинилися недавні випадки порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії.

А також Президент України заявив, що Україна готова ділитися з Данією своїм досвідом у протидії безпілотним загрозам

Володимир Зеленський Данія дрони війна БпЛА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
