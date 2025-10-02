Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сказал, что поможет защитить Европу от агрессии РФ

Зеленский сказал, что поможет защитить Европу от агрессии РФ

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:24
Зеленский назвал способ защитить Европу от России - видео
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вся Европа должна быть готова дать ответ на агрессию со стороны России. Для этого нужно построить надежную защиту неба.

Об этом президент заявил во время выступления на заседании Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о необходимости "Стены дронов"

Как заявил украинский лидер, появление российских дронов над Европой является четким сигналом о том, что Кремлю хочет расширять войну.

"Дело никогда не было только в Украине. Россия всегда стремилась сломать Запад, а особенно Европу. Сегодня их стратегия проста: разделить Европу, разжечь споры, не дать нам найти общий язык. И я убежден, что мы должны делать полностью противоположное ожиданиям России. Мы должны действовать вместе. И мы должны действовать сильно", — призвал Зеленский.

Он отметил, что Европа должна создать так называемую "Стену дронов", которая смогла бы защитить все страны.

"Если россияне решаются применять дроны против Польши или нарушать воздушное пространство стран Северной Европы, это означает, что такое может произойти где угодно - в Западной Европе, в Южной. Нам нужен быстрый и эффективный ответ — "Стена дронов", чтобы защитить Европу", — подчеркнул президент.

Кроме того, мы писали, что во время своего выступления на заседании Европейского политического сообщества Владимир Зеленский призвал европейские страны к единству перед угрозой со стороны России.

А также в рамках поездки президент Украины встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский россия Европа дроны
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации