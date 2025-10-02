Зеленский назвал способ защитить Европу от России - видео

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вся Европа должна быть готова дать ответ на агрессию со стороны России. Для этого нужно построить надежную защиту неба.

Об этом президент заявил во время выступления на заседании Европейского политического сообщества в четверг, 2 октября.

Как заявил украинский лидер, появление российских дронов над Европой является четким сигналом о том, что Кремлю хочет расширять войну.

"Дело никогда не было только в Украине. Россия всегда стремилась сломать Запад, а особенно Европу. Сегодня их стратегия проста: разделить Европу, разжечь споры, не дать нам найти общий язык. И я убежден, что мы должны делать полностью противоположное ожиданиям России. Мы должны действовать вместе. И мы должны действовать сильно", — призвал Зеленский.

Он отметил, что Европа должна создать так называемую "Стену дронов", которая смогла бы защитить все страны.

"Если россияне решаются применять дроны против Польши или нарушать воздушное пространство стран Северной Европы, это означает, что такое может произойти где угодно - в Западной Европе, в Южной. Нам нужен быстрый и эффективный ответ — "Стена дронов", чтобы защитить Европу", — подчеркнул президент.

Кроме того, мы писали, что во время своего выступления на заседании Европейского политического сообщества Владимир Зеленский призвал европейские страны к единству перед угрозой со стороны России.

А также в рамках поездки президент Украины встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.