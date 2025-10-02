Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Мерцем — какой помощи ждать Украине

Зеленский встретился с Мерцем — какой помощи ждать Украине

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:51
Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцом - о чем договорились
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили ключевые потребности Украины.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Зеленский встретился с Мерцем

Встреча украинского лидера с канцлером состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества. В частности, Зеленский и Мерц обсудили потребности украинской армии, а также использование замороженных российских активов.

Зеленський зустрівся з Мерцем - фото
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обсудили усиление украинской ПВО, в частности поставки систем Patriot и ракет к ним, реализацию инициативы PURL, использование замороженных российских активов на защиту и восстановление Украины, работу над гарантиями безопасности", — рассказал президент.

Зустріч Зеленського і Мерца - фото
Фридрих Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку и отметил, что страна является одной из лидеров в помощи для Украины.

Зеленський провів зустріч з Мерцом
Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения из Telegram

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского политического сообщества призвал Европу объединиться против угрозы со стороны России.

А также мы писали, что президент сделал заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия от США.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
