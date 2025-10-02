Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцом - о чем договорились

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили ключевые потребности Украины.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в четверг, 2 октября.

Зеленский встретился с Мерцем

Встреча украинского лидера с канцлером состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества. В частности, Зеленский и Мерц обсудили потребности украинской армии, а также использование замороженных российских активов.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обсудили усиление украинской ПВО, в частности поставки систем Patriot и ракет к ним, реализацию инициативы PURL, использование замороженных российских активов на защиту и восстановление Украины, работу над гарантиями безопасности", — рассказал президент.

Фридрих Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку и отметил, что страна является одной из лидеров в помощи для Украины.

Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот сообщения из Telegram

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского политического сообщества призвал Европу объединиться против угрозы со стороны России.

А также мы писали, что президент сделал заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия от США.