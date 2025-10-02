Видео
Главная Новости дня Зеленский выступил на заседании Евросообщества — что сказал

Зеленский выступил на заседании Евросообщества — что сказал

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 13:49
Выступление Владимира Зеленского на заседании Евросообщества
Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского политического сообщества. Он заявил, что сейчас Россия пытается дестабилизировать Европу, устраивая провокации, поэтому главная задача союзников  объединиться против этой угрозы.

Новини.LIVE собрали главное из речи главы государства к европейским лидерам в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

"Мы все сейчас живем в новой реальности, и думаю, все это понимают, даже те, кто пока не хочет этого признавать. Недавние инциденты с дронами по всей Европе — это четкий сигнал, что Россия до сих пор достаточно самоуверена, чтобы расширять эту войну. И дело никогда не было только в Украине. Россия всегда стремилась сломать Запад, особенно Европу", — заявил президент.

Главные тезисы:

  • Гарантии безопасности для Украины могут сработать и для всей Европы. Они могут действовать уже сейчас.
  • Если россияне решаются применять дроны против Польши, это означает, что такое может произойти где угодно в Европе.
  • Корень всех проблем — война России.
  • Россия до сих пор имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать.
  • Украина готова внести вклад в проект "Стена дронов".
  • Российские дроны и российские угрозы — это сейчас реальная проблема для всех стран на берегах Балтийского моря.
  • Нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как активно противостоять дронам.
  • Венгрия должна прекратить закупку российской нефти.
  • ЕС должен ввести 19-й пакет санкций, чтобы РФ не могла финансировать войну.
  • Необходимы ограничения против "теневого флота" РФ: танкеров, капитанов и владельцев компаний.

"Мы должны наконец полностью завершить работу над гарантиями безопасности. Мы уже многое сделали. А теперь нам нужно все выложить на бумаге и полностью подготовить каждую отдельную деталь. Гарантии безопасности для Украины могут действовать уже сейчас — они непосредственно поддерживают нашу армию. Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас", — добавил Зеленский.

Напомним, президент также рассказал о том, чем Украина может помочь Дании.

А также сделал заявление о получении Украиной дальнобойного оружия.

Владимир Зеленский санкции против России Дания Европа гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
