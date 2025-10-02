Выступление Владимира Зеленского на заседании Евросообщества

Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского политического сообщества. Он заявил, что сейчас Россия пытается дестабилизировать Европу, устраивая провокации, поэтому главная задача союзников — объединиться против этой угрозы.

Новини.LIVE собрали главное из речи главы государства к европейским лидерам в четверг, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Зеленский

"Мы все сейчас живем в новой реальности, и думаю, все это понимают, даже те, кто пока не хочет этого признавать. Недавние инциденты с дронами по всей Европе — это четкий сигнал, что Россия до сих пор достаточно самоуверена, чтобы расширять эту войну. И дело никогда не было только в Украине. Россия всегда стремилась сломать Запад, особенно Европу", — заявил президент.

Главные тезисы:

Гарантии безопасности для Украины могут сработать и для всей Европы. Они могут действовать уже сейчас.

Если россияне решаются применять дроны против Польши, это означает, что такое может произойти где угодно в Европе.

Корень всех проблем — война России.

Корень всех проблем — война России. Россия до сих пор имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать.

Россия до сих пор имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать. Украина готова внести вклад в проект "Стена дронов".

Российские дроны и российские угрозы — это сейчас реальная проблема для всех стран на берегах Балтийского моря.

Российские дроны и российские угрозы — это сейчас реальная проблема для всех стран на берегах Балтийского моря. Нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как активно противостоять дронам.

Венгрия должна прекратить закупку российской нефти.

ЕС должен ввести 19-й пакет санкций, чтобы РФ не могла финансировать войну.

Необходимы ограничения против "теневого флота" РФ: танкеров, капитанов и владельцев компаний.

"Мы должны наконец полностью завершить работу над гарантиями безопасности. Мы уже многое сделали. А теперь нам нужно все выложить на бумаге и полностью подготовить каждую отдельную деталь. Гарантии безопасности для Украины могут действовать уже сейчас — они непосредственно поддерживают нашу армию. Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас", — добавил Зеленский.

Напомним, президент также рассказал о том, чем Украина может помочь Дании.

А также сделал заявление о получении Украиной дальнобойного оружия.