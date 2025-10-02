Виступ Володимира Зеленського на засіданні Євроспільноти

Зеленський виступив на засіданні Євроспільноти — головні заяви
Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейського політичного співтовариства. Він заявив, що зараз Росія намагається дестабілізувати Європу, влаштовуючи провокації, тому головне завдання союзників — об'єднатися проти цієї загрози.
Новини.LIVE зібрали головне з промови глави держави до європейських лідерів у четвер, 2 жовтня.
Що сказав Зеленський
"Ми всі зараз живемо в новій реальності, і думаю, усі це розуміють, навіть ті, хто поки не хоче цього визнавати. Нещодавні інциденти з дронами по всій Європі — це чіткий сигнал, що Росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати цю війну. І справа ніколи не була лише в Україні. Росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу", — заявив президент.
Головні тези:
- Гарантії безпеки для України можуть спрацювати і для всієї Європи. Вони можуть діяти вже зараз.
- Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі, це означає, що таке може статися будь-де у Європі.
- Корінь усіх проблем — війна Росії.
- Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати.
- Україна готова зробити внесок у проєкт "Стіна дронів".
- Російські дрони та російські загрози — це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря.
- Потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають як активно протистояти дронам.
- Угорщина має припинити закупівлю російської нафти.
- ЄС має запровадити 19-й пакет санкцій, щоб РФ не могла фінансувати війну.
- Необхідні обмеження проти "тіньового флоту" РФ: танкерів, капітанів та власників компаній.
"Ми маємо нарешті повністю завершити роботу над гарантіями безпеки. Ми вже багато зробили. А тепер нам потрібно все викласти на папері й повністю підготувати кожну окрему деталь. Гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз — вони безпосередньо підтримують нашу армію. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас", — додав Зеленський.
