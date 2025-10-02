Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський виступив на засіданні Євроспільноти — головні заяви

Зеленський виступив на засіданні Євроспільноти — головні заяви

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:49
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Євроспільноти
Володимир Зеленський на засіданні Європейського політичного співтовариства. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейського політичного співтовариства. Він заявив, що зараз Росія намагається дестабілізувати Європу, влаштовуючи провокації, тому головне завдання союзників — об'єднатися проти цієї загрози. 

Новини.LIVE зібрали головне з промови глави держави до європейських лідерів у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський

"Ми всі зараз живемо в новій реальності, і думаю, усі це розуміють, навіть ті, хто поки не хоче цього визнавати. Нещодавні інциденти з дронами по всій Європі  це чіткий сигнал, що Росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати цю війну. І справа ніколи не була лише в Україні. Росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу", — заявив президент.

Головні тези:

  • Гарантії безпеки для України можуть спрацювати і для всієї Європи. Вони можуть діяти вже зараз.
  • Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі, це означає, що таке може статися будь-де у Європі.
  • Корінь усіх проблем — війна Росії.
  • Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати.
  • Україна готова зробити внесок у проєкт "Стіна дронів".
  • Російські дрони та російські загрози — це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря.
  • Потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають як активно протистояти дронам.
  • Угорщина має припинити закупівлю російської нафти.
  • ЄС має запровадити 19-й пакет санкцій, щоб РФ не могла фінансувати війну.
  • Необхідні обмеження проти "тіньового флоту" РФ: танкерів, капітанів та власників компаній. 

"Ми маємо нарешті повністю завершити роботу над гарантіями безпеки. Ми вже багато зробили. А тепер нам потрібно все викласти на папері й повністю підготувати кожну окрему деталь. Гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз — вони безпосередньо підтримують нашу армію. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент також розповів про те, чим Україна може допомогти Данії.

А також зробив заяву про отримання Україною далекобійної зброї.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Данія Європа гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації