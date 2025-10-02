Виступ Володимира Зеленського на засіданні Євроспільноти

Володимир Зеленський на засіданні Європейського політичного співтовариства. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейського політичного співтовариства. Він заявив, що зараз Росія намагається дестабілізувати Європу, влаштовуючи провокації, тому головне завдання союзників — об'єднатися проти цієї загрози.

Новини.LIVE зібрали головне з промови глави держави до європейських лідерів у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський

"Ми всі зараз живемо в новій реальності, і думаю, усі це розуміють, навіть ті, хто поки не хоче цього визнавати. Нещодавні інциденти з дронами по всій Європі — це чіткий сигнал, що Росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати цю війну. І справа ніколи не була лише в Україні. Росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу", — заявив президент.

Головні тези:

Гарантії безпеки для України можуть спрацювати і для всієї Європи. Вони можуть діяти вже зараз.

Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі, це означає, що таке може статися будь-де у Європі.

Корінь усіх проблем — війна Росії.

Корінь усіх проблем — війна Росії. Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати.

Росія й досі має ресурси, щоб продовжувати воювати. Україна готова зробити внесок у проєкт "Стіна дронів".

Російські дрони та російські загрози — це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря.

Російські дрони та російські загрози — це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря. Потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають як активно протистояти дронам.

Угорщина має припинити закупівлю російської нафти.

ЄС має запровадити 19-й пакет санкцій, щоб РФ не могла фінансувати війну.

Необхідні обмеження проти "тіньового флоту" РФ: танкерів, капітанів та власників компаній.

"Ми маємо нарешті повністю завершити роботу над гарантіями безпеки. Ми вже багато зробили. А тепер нам потрібно все викласти на папері й повністю підготувати кожну окрему деталь. Гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз — вони безпосередньо підтримують нашу армію. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент також розповів про те, чим Україна може допомогти Данії.

А також зробив заяву про отримання Україною далекобійної зброї.