Коли США нададуть Україні далекобійне озброєння

Рішення про передачу Україні далекобійного озброєння США залежить від президента Дональда Трампа. Країни обговорювали таку можливість, але жодних рішень поки немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії на полях саміту Євроспільноти у четвер, 2 жовтня.

Заява Зеленського

"Минулого разу в нас (з Трампом. — Ред.) був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", — заявив він.

