Україна
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чи отримає Україна далекобійну зброю від США

Зеленський пояснив, чи отримає Україна далекобійну зброю від США

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:36
Коли США нададуть Україні далекобійне озброєння
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Рішення про передачу Україні далекобійного озброєння США залежить від президента Дональда Трампа. Країни обговорювали таку можливість, але жодних рішень поки немає. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії на полях саміту Євроспільноти у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Заява Зеленського

"Минулого разу в нас (з Трампом. Ред.) був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо", — заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвіддані із РФ. Це необхідно для атак на енергооб'єкти та НПЗ.

Також ми писали, які питання обговорила українська делегація під час візиту до США.

Володимир Зеленський США зброя Дональд Трамп війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
