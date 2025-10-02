Україна обговорила із США програми Drone Deal та PURL

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду

Делегація Міністерства оборони України, яка їздила з робочим візитом до США, за дорученням президента Володимира Зеленського обговорила там технічні деталі щодо угоди Drone Deal. Зокрема, українська сторона презентувала свої напрацювання щодо пропозицій конкретних моделей, їх ефективність та умови застосування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Деталі переговорів

"Головною метою візиту українських представників стало обговорення з командами США купівлі дронів українського виробництва та їх ефективного використання", — йдеться в повідомленні.

У США команда Міноборони провела зустріч з представниками всіх родів та видів військ, на якій обговорили потреби американської армії в українських дронах.

"Переговори технічних команд стали підготовчим етапом до підписання угоди Drone Deal, яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Договір стосується купівлі українських дронів протягом дії п'ятирічної угоди. Крім того, закладається можливість спільного виробництва низки українських зразків", — зазначають в Міноборони.

Окремо українська та американські команди обговорили постачання Україні озброєння США завдяки механізму PURL. Ключовим стало питання планів поставок на 2026 рік та можливість збільшення обсягів постачання.

Довідка

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, створена для прискорення постачання озброєнь Україні. У межах цієї програми Київ формує список найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Країни-партнери фінансують закупівлю американських зразків озброєння, які відповідають заявленим потребам. Гроші надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого зброю купують безпосередньо у США.

Проєкт Drone Deal — передбачає запуск виробництва безпілотників на території України. Якщо все піде за планом, то очікується, щодо середини 2026 року заводи працюватимуть повноцінно.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив програму PURL з генсеком НАТО Марком Рютте.

Також повідомлялося, що кошти на програму PURL виділила Естонія.