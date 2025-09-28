Відео
Головна Новини дня Естонія оголосила про виділення коштів на ініціативу PURL — сума

Естонія оголосила про виділення коштів на ініціативу PURL — сума

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:00
Естонія виділяє кошти на PURL для підтримки України
Маргус Тсахкна. Фото: x.com/Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна виділяє кошти на ініціативу НАТО PURL, аби зміцнити оборону України. Йдеться про суму у розмірі 10 мільйонів євро.

Про це Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі X у неділю, 28 вересня.

Читайте також:

Естонія виділяє кошти на PURL

Тсахкна наголосив, що Україна потребує підтримки, аби захистити цивільне населення.

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій і повітряний терор проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій і просування до миру", — заявив він.

null
Допис Тсахкна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня український лідер Володимир Зеленський обговорив з генсеком НАТО Марком Рютте програму PURL.

Раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що людські страждання в Україні досягли безпрецедентного рівня.

війна НАТО Естонія МЗС Україна Росія PURL
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
