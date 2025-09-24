Відео
Росія підриває довіру до ООН — заява президента Естонії

Росія підриває довіру до ООН — заява президента Естонії

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 20:22
Літаки РФ у небі країн Європи — Росія підриває довіру до ООН
Президент Естонії Алар Каріс. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що війна Росії в Україні підриває довіру до Організації Об'єднаних Націй. Останнім часом РФ посилила свою кампанію терору.

Про це Алар Каріс заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня. 

Читайте також:

Росія посилила терор

Каріс заявив, що Росія значно посилила свій терор, завдаючи ракетних та дронових ударів по цивільних цілях в Україні. 

"Людські страждання в Україні досягли безпрецедентного рівня", — наголосив президент Естонії.

Він звернув увагу, що РФ не має наміру погоджуватися на припинення вогню, не кажучи вже про тривалий мир.

Крім того, глава Естонії нагадав про почастішання порушень повітряного простору сусідніх країн. За його словами, це "суворе нагадування" про агресію Росії.

"Єдиний життєздатний шлях до припинення вогню та справедливого й тривалого миру — це посилення колективного міжнародного тиску на Росію, щоб змусити її до миру в Україні", — додав Алар Каріс. 

Нагадаємо, 19 вересня три російські літаки порушили повітряний простір Естонії і перебували там близько 12 хвилин. 

Через це Естонія вперше за 34 роки скликала Радбез ООН. Керівництво країни занепокоєне такими провокаціями з боку РФ.  

Естонія ООН провокація війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
