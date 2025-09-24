Самолеты РФ в небе стран Европы — Россия подрывает доверие к ООН

Россия подрывает доверие к ООН — заявление президента Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что война России в Украине подрывает доверие к Организации Объединенных Наций. В последнее время РФ усилила свою кампанию террора.
Об этом Алар Карис заявил во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в среду, 24 сентября.
Россия усилила террор
Карис заявил, что Россия значительно усилила свой террор, нанося ракетные и беспилотные удары по гражданским целям в Украине.
"Человеческие страдания в Украине достигли беспрецедентного уровня", — подчеркнул президент Эстонии.
Он обратил внимание, что РФ не намерена соглашаться на прекращение огня, не говоря уже о длительном мире.
Кроме того, глава Эстонии напомнил об участившихся нарушениях воздушного пространства соседних стран. По его словам, это "суровое напоминание" об агрессии России.
"Единственный жизнеспособный путь к прекращению огня и справедливому и длительному миру — это усиление коллективного международного давления на Россию, чтобы заставить ее к миру в Украине", — добавил Алар Карис.
Напомним, 19 сентября три российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут.
Из-за этого Эстония впервые за 34 года созвала Совбез ООН. Руководство страны обеспокоено такими провокациями со стороны РФ.
