РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие

РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 15:41
Враг ударил ракетами "Искандер" по подразделению ВСУ - есть потери
Последствия ракетной атаки. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В понедельник, 24 сентября, российские войска нанесли комбинированный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Несмотря на принятые меры безопасности, избежать потерь среди военных полностью не удалось.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале
Сухопутных войск ВС Украины.



Комбинированный удар по учебному подразделению ВСУ

Враг применил несколько средств поражения, среди которых — две баллистические ракеты типа "Искандер". В результате точного попадания в укрытие на территории военного объекта зафиксированы потери среди личного состава. На месте работают экстренные службы, раненым оперативно оказывается медицинская помощь.

"Несмотря на заблаговременно принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось", — отметили в Сухопутных войсках.

Сейчас продолжается работа по усилению защиты учебных центров, полигонов и других военных объектов. Особое внимание уделяется оборудованию надежных укрытий для военнослужащих. Также принимаются дополнительные меры безопасности во время ракетных и воздушных атак.

Напомним, что в ночь на 24 сентября РФ осуществила масштабный удар по территории Украины, выпустив 152 ударные дроны различных модификаций.

Ранее мы также информировали, что по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения. Самая горячая ситуация наблюдается на Покровском направлении.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
