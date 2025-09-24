Ворог вдарив ракетами "Іскандер" по підрозділу ЗСУ — є втрати

термінова

У понеділок, 24 вересня, російські війська завдали комбінованого удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед військових повністю не вдалося.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі

Сухопутних військ ЗС України.

Комбінований удар по навчальному підрозділу ЗСУ

Ворог застосував кілька засобів ураження, серед яких — дві балістичні ракети типу "Іскандер". Унаслідок точного влучання в укриття на території військового об’єкта зафіксовані втрати серед особового складу. На місці працюють екстрені служби, пораненим оперативно надається медична допомога.

"Попри завчасно вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося", — зазначили у Сухопутних військах.

Нині триває робота з посилення захисту навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів. Особлива увага приділяється обладнанню надійних укриттів для військовослужбовців. Також вживаються додаткові заходи безпеки під час ракетних та повітряних атак.