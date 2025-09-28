Эстония выделяет средства на PURL для поддержки Украины

Маргус Тсахкна. Фото: x.com/Tsahkna

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна выделяет средства на инициативу НАТО PURL, чтобы укрепить оборону Украины. Речь идет о сумме в размере 10 миллионов евро.

Об этом Маргус Тсахкна сообщил в соцсети X в воскресенье, 28 сентября.

Эстония выделяет средства на PURL

Тсахкна отметил, что Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить гражданское население.

"Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов, Украина нуждается в быстрой поддержке для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру", — заявил он.

Пост Тсахкна. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте программу PURL.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что человеческие страдания в Украине достигли беспрецедентного уровня.