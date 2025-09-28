Эстония выделяет средства на PURL для поддержки Украины

Эстония объявила о выделении средств на инициативу PURL — сумма
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна выделяет средства на инициативу НАТО PURL, чтобы укрепить оборону Украины. Речь идет о сумме в размере 10 миллионов евро.
Об этом Маргус Тсахкна сообщил в соцсети X в воскресенье, 28 сентября.
Эстония выделяет средства на PURL
Тсахкна отметил, что Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить гражданское население.
"Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов, Украина нуждается в быстрой поддержке для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру", — заявил он.
Напомним, 28 сентября украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте программу PURL.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что человеческие страдания в Украине достигли беспрецедентного уровня.
Читайте Новини.LIVE!