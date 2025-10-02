Украина обсудила с США программы Drone Deal и PURL

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба правительства

Делегация Министерства обороны Украины, которая ездила с рабочим визитом в США, по поручению президента Владимира Зеленского обсудила там технические детали по соглашению Drone Deal. В частности, украинская сторона представила свои наработки относительно предложений конкретных моделей, их эффективность и условия применения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в четверг, 2 октября.

Детали переговоров

"Главной целью визита украинских представителей стало обсуждение с командами США покупки дронов украинского производства и их эффективного использования", — говорится в сообщении.

В США команда Минобороны провела встречу с представителями всех родов и видов войск, на которой обсудили потребности американской армии в украинских дронах.

"Переговоры технических команд стали подготовительным этапом к подписанию соглашения Drone Deal, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Договор касается покупки украинских дронов в течение действия пятилетнего соглашения. Кроме того, закладывается возможность совместного производства ряда украинских образцов", — отмечают в Минобороны.

Отдельно украинская и американские команды обсудили поставки Украине вооружения США благодаря механизму PURL. Ключевым стал вопрос планов поставок на 2026 год и возможность увеличения объемов поставок.

Справка

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива США и НАТО, созданная для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках этой программы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Страны-партнеры финансируют закупку американских образцов вооружения, которые соответствуют заявленным потребностям. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие покупают непосредственно в США.

Проект Drone Deal — предусматривает запуск производства беспилотников на территории Украины. Если все пойдет по плану, то ожидается, относительно середины 2026 года заводы будут работать полноценно.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил программу PURL с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также сообщалось, что средства на программу PURL выделила Эстония.