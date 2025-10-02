Україна битиме по РФ ракетами великої дальності — США нададуть розвіддані

Українські військові. Ілюстративне фото: Sopa

Сполучені Штати надаватимуть Україні розвіддані для ударів ракетами великої дальності по Росії. Зокрема, мова йде про атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Які об’єкти РФ можуть потрапити під атаку

"США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, в той час як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Києву потужну зброю, яка могла би вразити більше цілей на території РФ", — пише видання.

Зазначається, що Сполучені Штати вже давно діляться розвідувальними даними з Києвом, але новий крок назустріч полегшить Україні удари по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі з метою позбавлення Кремля доходів від продажу нафти.

Крім того, Америка просить союзників по НАТО надати аналогічну підтримку Україні.

За словами чиновників, схвалення дозволу на забезпечення України додатковими розвідданими відбулося незадовго до того, як Трамп минулого тижня опублікував у соцмережах заяву, що Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією.

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти здійснили атаку на енергетику Київщини. Багато абонентів залишились без світла.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС через обстріл енергосистеми.