Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Росії горить Ново-Ярославський НПЗ — відео та деталі

У Росії горить Ново-Ярославський НПЗ — відео та деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:01
В російському Ярославлі горить НПЗ — деталі
Горить НПЗ в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У середу вранці, 1 жовтня, в російському місті Ярославль спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві мешканці повідомляють про величезний стовп диму, який видніється здалеку.

Про це інформують російські ЗМІ та Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

В російському Ярославлі горить НПЗ — відео

Сьогодні, 1 жовтня, в Росії на території Ново-Ярославського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Місцеві мешканці повідомляють, що над містом у районі Московського проспекту піднявся величезний стовп чорного диму.

Відео й фото з місця пожежі на Ново-Ярославському НПЗ ширяться російськими пабліками.

За офіційними даними МНС РФ, сигнал про займання надійшов о 06:28 ранку за місцевим часом. Офіційні причини пожежі наразі не озвучені. Інформація щодо ступеня пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється. 

Водночас губернатор Ярославської області заявив, що інцидент не пов’язаний із атакою дронів та має "техногенний характер".

Що відомо про Ново-Ярославський НПЗ у Росії

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") розташований у Ярославлі, працює з 1961 року і є одним із найбільших підприємств Росії в цій сфері. Потужність заводу сягає близько 15 млн тонн нафти на рік, а на території площею понад 800 гектарів працює понад 3,5 тисячі осіб.

Підприємство випускає бензини та дизель Євро-5, авіаційне паливо, мастильні матеріали, бітум, парафін, воски, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та мазут, входячи до складу нафтової компанії "Славнефть".

Нагадаємо, що нещодавно безпілотники української розвідки зупинили роботу російських нафтових терміналів у Туапсе та Новоросійську.

Також ми інформували, що росіяни почали накривати нафтопереробні заводи антидроновими сітками та металевими конструкціями.

пожежа НПЗ обстріли війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації