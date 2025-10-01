В російському Ярославлі горить НПЗ — деталі

Горить НПЗ в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У середу вранці, 1 жовтня, в російському місті Ярославль спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві мешканці повідомляють про величезний стовп диму, який видніється здалеку.

Про це інформують російські ЗМІ та Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

В російському Ярославлі горить НПЗ — відео

Сьогодні, 1 жовтня, в Росії на території Ново-Ярославського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Місцеві мешканці повідомляють, що над містом у районі Московського проспекту піднявся величезний стовп чорного диму.

Відео й фото з місця пожежі на Ново-Ярославському НПЗ ширяться російськими пабліками.

За офіційними даними МНС РФ, сигнал про займання надійшов о 06:28 ранку за місцевим часом. Офіційні причини пожежі наразі не озвучені. Інформація щодо ступеня пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Водночас губернатор Ярославської області заявив, що інцидент не пов’язаний із атакою дронів та має "техногенний характер".

Що відомо про Ново-Ярославський НПЗ у Росії

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") розташований у Ярославлі, працює з 1961 року і є одним із найбільших підприємств Росії в цій сфері. Потужність заводу сягає близько 15 млн тонн нафти на рік, а на території площею понад 800 гектарів працює понад 3,5 тисячі осіб.

Підприємство випускає бензини та дизель Євро-5, авіаційне паливо, мастильні матеріали, бітум, парафін, воски, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та мазут, входячи до складу нафтової компанії "Славнефть".

Нагадаємо, що нещодавно безпілотники української розвідки зупинили роботу російських нафтових терміналів у Туапсе та Новоросійську.

Також ми інформували, що росіяни почали накривати нафтопереробні заводи антидроновими сітками та металевими конструкціями.