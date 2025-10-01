Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России горит Ново-Ярославский НПЗ — видео и детали

В России горит Ново-Ярославский НПЗ — видео и детали

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:01
В российском Ярославле горит НПЗ — детали
Горит НПЗ в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

В среду утром, 1 октября, в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщают об огромном столбе дыма, который виднеется издалека.

Об этом информируют российские СМИ и Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

В российском Ярославле горит НПЗ — видео

Сегодня, 1 октября, в России на территории Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.

Местные жители сообщают, что над городом в районе Московского проспекта поднялся огромный столб черного дыма.

Видео и фото с места пожара на Ново-Ярославском НПЗ распространяются российскими пабликами.

По официальным данным МЧС РФ, сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени. Официальные причины пожара пока не озвучены. Информация о степени повреждений и возможных пострадавших уточняется.

В то же время губернатор Ярославской области заявил, что инцидент не связан с атакой дронов и имеет "техногенный характер".

Что известно о Ново-Ярославском НПЗ в России

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") расположен в Ярославле, работает с 1961 года и является одним из крупнейших предприятий России в этой сфере. Мощность завода достигает около 15 млн тонн нефти в год, а на территории площадью более 800 гектаров работает более 3,5 тысячи человек.

Предприятие выпускает бензины и дизель Евро-5, авиационное топливо, смазочные материалы, битум, парафин, воски, ароматические углеводороды, сжиженные газы и мазут, входя в состав нефтяной компании "Славнефть".

Напомним, что недавно беспилотники украинской разведки остановили работу российских нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске.

Также мы информировали, что россияне начали накрывать нефтеперерабатывающие заводы антидроновими сетками и металлическими конструкциями.

пожар НПЗ обстрелы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации