В российском Ярославле горит НПЗ — детали

Горит НПЗ в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

В среду утром, 1 октября, в российском городе Ярославль вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщают об огромном столбе дыма, который виднеется издалека.

Об этом информируют российские СМИ и Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

В российском Ярославле горит НПЗ — видео

Сегодня, 1 октября, в России на территории Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.

Местные жители сообщают, что над городом в районе Московского проспекта поднялся огромный столб черного дыма.

Видео и фото с места пожара на Ново-Ярославском НПЗ распространяются российскими пабликами.

По официальным данным МЧС РФ, сигнал о возгорании поступил в 06:28 утра по местному времени. Официальные причины пожара пока не озвучены. Информация о степени повреждений и возможных пострадавших уточняется.

В то же время губернатор Ярославской области заявил, что инцидент не связан с атакой дронов и имеет "техногенный характер".

Что известно о Ново-Ярославском НПЗ в России

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") расположен в Ярославле, работает с 1961 года и является одним из крупнейших предприятий России в этой сфере. Мощность завода достигает около 15 млн тонн нефти в год, а на территории площадью более 800 гектаров работает более 3,5 тысячи человек.

Предприятие выпускает бензины и дизель Евро-5, авиационное топливо, смазочные материалы, битум, парафин, воски, ароматические углеводороды, сжиженные газы и мазут, входя в состав нефтяной компании "Славнефть".

Напомним, что недавно беспилотники украинской разведки остановили работу российских нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске.

Также мы информировали, что россияне начали накрывать нефтеперерабатывающие заводы антидроновими сетками и металлическими конструкциями.