Украина будет бить по РФ ракетами большой дальности — США предоставят разведданные

Соединенные Штаты будут предоставлять Украине разведданные для ударов ракетами большой дальности по России. В частности, речь идет об атаках на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Какие объекты РФ могут попасть под атаку

"США предоставят Украине разведывательные данные для дальнобойных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, в то время как администрация Трампа рассматривает возможность прислать Киеву мощное оружие, которое могло бы поразить больше целей на территории РФ", — пишет издание.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже давно делятся разведывательными данными с Киевом, но новый шаг навстречу облегчит Украине удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишения Кремля доходов от продажи нефти.

Кроме того, Америка просит союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку Украине.

По словам чиновников, одобрение разрешения на обеспечение Украины дополнительными разведданными произошло незадолго до того, как Трамп на прошлой неделе опубликовал в соцсетях заявление, что Украина может вернуть все свои земли, оккупированные Россией.

Напомним, 1 октября российские оккупанты совершили атаку на энергетику Киевской области. Многие абоненты остались без света.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС из-за обстрела энергосистемы.