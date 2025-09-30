Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сообщил о критической ситуации на ЗАЭС — обращение

Зеленский сообщил о критической ситуации на ЗАЭС — обращение

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 21:28
Авария на ЗАЭС продолжается уже неделю - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной электростанции уже седьмой день продолжается аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция отключена от электросети и работает от дизель-генераторов, один из которых вышел из строя.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

Критическая ситуация на ЗАЭС

По словам президента, ситуация на Запорожской АЭС является чрезвычайной, ведь генераторы и сама станция никогда не работали в аварийном режиме так долго. Российские войска своими обстрелами препятствуют ремонту электролиний, что делает невозможным восстановление базовой безопасности. Зеленский отметил, что это создает угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

"Уже седьмой день — и раньше, кстати, не было такого — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что еще ни один террорист в мире не позволял себе делать подобное с атомной станцией. Президент поручил правительству и Министерству иностранных дел привлечь максимальное внимание международного сообщества к этой проблеме. Зеленский также провел совещание с военными и Минэнерго относительно неотложных действий в этой ситуации.

Зеленський повідомив про критичну ситуацію на ЗАЕС — звернення - фото 1
Сообщение Президента в Telegram. Фото: скриншот

Главное из обращения президента 30 сентября

  • В Днепре после атаки дронов продолжаются работы, пострадали люди; под ударами также Харьков, Сумщина и Черниговщина.
  • В Сумской области дрон убил семью из четырех человек, среди них дети 4 и 7 лет и беременная женщина.
  • Военные отчитались о дипстрайках: уничтожаются логистика и топливная инфраструктура РФ.
  • США и партнеры подтверждают: только сила может принудить Москву к реальным переговорам.
  • Запорожская АЭС седьмой день без света, работает на дизель-генераторах, один уже вышел из строя.
  • Президент поручил максимально привлечь внимание мира к критической ситуации на ЗАЭС.
  • Состоялось санкционное совещание: в сентябре принято пять пакетов, ожидается 19-й пакет ЕС.
  • Зеленский поручил готовить продление санкций, срок которых истекает.
  • Зеленский пообщался с Генсеком ООН об освобождении пленных и похищенных детей.
  • Из Газы эвакуированы еще 57 человек, среди них 48 украинцев и 16 детей.
  • Обсуждены с Генсеком ООН предложения президента Трампа по урегулированию в Газе.

Напомним, что временно оккупированная Запорожская атомная электростанция уже около недели остается без внешнего питания с украинской энергосистемой, что создает риски для ядерной и радиационной безопасности.

Ранее мы также информировали, что из-за действий России Запорожская АЭС уже который день находится без электроснабжения, и это уже десятое отключение станции от энергосети.

Владимир Зеленский АЭС обстрелы ЗАЭС Атомная электростанция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации