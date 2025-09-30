Авария на ЗАЭС продолжается уже неделю - Зеленский

Зеленский сообщил о критической ситуации на ЗАЭС — обращение
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной электростанции уже седьмой день продолжается аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция отключена от электросети и работает от дизель-генераторов, один из которых вышел из строя.
Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 30 сентября.
Критическая ситуация на ЗАЭС
По словам президента, ситуация на Запорожской АЭС является чрезвычайной, ведь генераторы и сама станция никогда не работали в аварийном режиме так долго. Российские войска своими обстрелами препятствуют ремонту электролиний, что делает невозможным восстановление базовой безопасности. Зеленский отметил, что это создает угрозу не только для Украины, но и для всего мира.
"Уже седьмой день — и раньше, кстати, не было такого — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что еще ни один террорист в мире не позволял себе делать подобное с атомной станцией. Президент поручил правительству и Министерству иностранных дел привлечь максимальное внимание международного сообщества к этой проблеме. Зеленский также провел совещание с военными и Минэнерго относительно неотложных действий в этой ситуации.
Главное из обращения президента 30 сентября
- В Днепре после атаки дронов продолжаются работы, пострадали люди; под ударами также Харьков, Сумщина и Черниговщина.
- В Сумской области дрон убил семью из четырех человек, среди них дети 4 и 7 лет и беременная женщина.
- Военные отчитались о дипстрайках: уничтожаются логистика и топливная инфраструктура РФ.
- США и партнеры подтверждают: только сила может принудить Москву к реальным переговорам.
- Запорожская АЭС седьмой день без света, работает на дизель-генераторах, один уже вышел из строя.
- Президент поручил максимально привлечь внимание мира к критической ситуации на ЗАЭС.
- Состоялось санкционное совещание: в сентябре принято пять пакетов, ожидается 19-й пакет ЕС.
- Зеленский поручил готовить продление санкций, срок которых истекает.
- Зеленский пообщался с Генсеком ООН об освобождении пленных и похищенных детей.
- Из Газы эвакуированы еще 57 человек, среди них 48 украинцев и 16 детей.
- Обсуждены с Генсеком ООН предложения президента Трампа по урегулированию в Газе.
Напомним, что временно оккупированная Запорожская атомная электростанция уже около недели остается без внешнего питания с украинской энергосистемой, что создает риски для ядерной и радиационной безопасности.
Ранее мы также информировали, что из-за действий России Запорожская АЭС уже который день находится без электроснабжения, и это уже десятое отключение станции от энергосети.
Читайте Новини.LIVE!