Блэкаут на ЗАЭС — станция шесть дней без внешнего питания

Запорожская АЭС. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция уже шесть суток находится без внешнего питания с украинской энергосистемой. Очередной блэкаут может привести к масштабным угрозам для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщил Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

К чему может привести блэкаут на ЗАЭС

Кориков рассказал, что сейчас питание систем безопасности на ЗАЭС обеспечивают резервные дизельные электростанции. Однако, если россияне и в дальнейшем будут игнорировать требования ядерной безопасности и обстреливать линии электропередач, это может привести к развитию событий по худшему сценарию, ведь запасы дизельного топлива для генераторов неизвестны.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий — все эти действия вполне могут привести к развитию событий по худшему сценарию. Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности", — пояснил Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности.

Сибига поговорил с Гросси о ситуации на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 сентября провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по ситуации на Запорожской АЭС и террористических действиях России. По словам министра, Гросси предоставил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции.

Рафель Гросси и Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Россия украла украинскую атомную электростанцию и пытается силой интегрировать ее в свою энергосистему, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Мы согласились, что мир не может этого допустить. Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом, который остался в краткосрочной перспективе. Позиция Украины остается неизменной: Запорожская атомная электростанция должна быть как можно скорее возвращена своему законному владельцу, Украине", — подчеркнул глава МИД.

Скриншот сообщения Андрея Сибиги

Напомним, 23 сентября была отключена единственная линия электропередачи, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Случился уже десятый блэкаут с начала большой войны.

Риски сбоя на ЗАЭС сравнили с Фукусимой. The Guardian писал, что Кремль намеренно провоцирует кризис, чтобы усилить контроль над станцией.