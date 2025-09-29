Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шесть дней блэкаута на ЗАЭС — Кориков предупредил о последствиях

Шесть дней блэкаута на ЗАЭС — Кориков предупредил о последствиях

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:02
Блэкаут на ЗАЭС — станция шесть дней без внешнего питания
Запорожская АЭС. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция уже шесть суток находится без внешнего питания с украинской энергосистемой. Очередной блэкаут может привести к масштабным угрозам для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщил Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков 29 сентября.

Реклама
Читайте также:

К чему может привести блэкаут на ЗАЭС

Кориков рассказал, что сейчас питание систем безопасности на ЗАЭС обеспечивают резервные дизельные электростанции. Однако, если россияне и в дальнейшем будут игнорировать требования ядерной безопасности и обстреливать линии электропередач, это может привести к развитию событий по худшему сценарию, ведь запасы дизельного топлива для генераторов неизвестны.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий — все эти действия вполне могут привести к развитию событий по худшему сценарию. Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности", — пояснил Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности.

Сибига поговорил с Гросси о ситуации на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 сентября провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по ситуации на Запорожской АЭС и террористических действиях России. По словам министра, Гросси предоставил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции.

null
Рафель Гросси и Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Россия украла украинскую атомную электростанцию и пытается силой интегрировать ее в свою энергосистему, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Мы согласились, что мир не может этого допустить. Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом, который остался в краткосрочной перспективе. Позиция Украины остается неизменной: Запорожская атомная электростанция должна быть как можно скорее возвращена своему законному владельцу, Украине", — подчеркнул глава МИД. 

null
Скриншот сообщения Андрея Сибиги

Напомним, 23 сентября была отключена единственная линия электропередачи, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Случился уже десятый блэкаут с начала большой войны.

Риски сбоя на ЗАЭС сравнили с Фукусимой. The Guardian писал, что Кремль намеренно провоцирует кризис, чтобы усилить контроль над станцией.

Запорожская область ЗАЭС Запорожская АЭС ядерная опасность Россия блэкаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации