Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шість днів блекауту на ЗАЕС — Коріков попередив про наслідки

Шість днів блекауту на ЗАЕС — Коріков попередив про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:02
Блекаут на ЗАЕС — станція шість днів без зовнішнього живлення
Запорізька АЕС. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже шість діб перебуває без зовнішнього живлення з українською енергосистемою. Черговий блекаут може призвести до масштабних загроз для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков 29 вересня.

Реклама
Читайте також:

До чого може призвести блекаут на ЗАЕС 

Коріков розповів, що зараз живлення систем безпеки на ЗАЕС забезпечують резервні дизельні електростанції. Однак, якщо росіяни й надалі ігноруватимуть вимоги ядерної безпеки та обстрілюватимуть лінії електропередач, це може призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, адже запаси дизельного пального для генераторів невідомі. 

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній — всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки", — пояснив Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки. 

Сибіга поговорив із Гроссі про ситуацію на ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 вересня провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо ситуації на Запорізькій АЕС та терористичних дій Росії. За словами міністра, Гроссі надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції.

null
Рафель Гроссі і Андрій Сибіга. Фтото: x.com/andrii_sybiha

"Росія викрала українську атомну електростанцію та намагається силоміць інтегрувати її у свою енергосистему, попри зростаючий ризик ядерного інциденту. Ми погодилися, що світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція має бути якомога швидше повернута своєму законному власнику, Україні", — підкреслив очільник МЗС. 

null
Скриншот допису Андрія Сибіги

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Трапився вже десятий блекаут з початку великої війни. 

Ризики збою на ЗАЕС порівняли з Фукусімою. The Guardian писав, що Кремль навмисно провокує кризу, аби посилити контроль над станцією. 

Запорізька область ЗАЕС Запорізька АЕС ядерна небезпека Росія блекаут
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації