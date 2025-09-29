Блекаут на ЗАЕС — станція шість днів без зовнішнього живлення

Запорізька АЕС. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже шість діб перебуває без зовнішнього живлення з українською енергосистемою. Черговий блекаут може призвести до масштабних загроз для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков 29 вересня.

До чого може призвести блекаут на ЗАЕС

Коріков розповів, що зараз живлення систем безпеки на ЗАЕС забезпечують резервні дизельні електростанції. Однак, якщо росіяни й надалі ігноруватимуть вимоги ядерної безпеки та обстрілюватимуть лінії електропередач, це може призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, адже запаси дизельного пального для генераторів невідомі.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній — всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм. Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки", — пояснив Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки.

Сибіга поговорив із Гроссі про ситуацію на ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 вересня провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо ситуації на Запорізькій АЕС та терористичних дій Росії. За словами міністра, Гроссі надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції.

Рафель Гроссі і Андрій Сибіга. Фтото: x.com/andrii_sybiha

"Росія викрала українську атомну електростанцію та намагається силоміць інтегрувати її у свою енергосистему, попри зростаючий ризик ядерного інциденту. Ми погодилися, що світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: Запорізька атомна електростанція має бути якомога швидше повернута своєму законному власнику, Україні", — підкреслив очільник МЗС.

Скриншот допису Андрія Сибіги

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Трапився вже десятий блекаут з початку великої війни.

Ризики збою на ЗАЕС порівняли з Фукусімою. The Guardian писав, що Кремль навмисно провокує кризу, аби посилити контроль над станцією.