Головна Новини дня Зеленський повідомив про критичну ситуацію на ЗАЕС — звернення

Зеленський повідомив про критичну ситуацію на ЗАЕС — звернення

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 21:28
Аварія на ЗАЕС триває вже тиждень — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій атомній електростанції вже сьомий день триває аварійна ситуація. Через російські обстріли станція відключена від електромережі та працює від дизель-генераторів, один із яких вийшов з ладу.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Читайте також:

Критична ситуація на ЗАЕС

За словами президента, ситуація на Запорізькій АЕС є надзвичайною, адже генератори та сама станція ніколи не працювали в аварійному режимі так довго. Російські війська своїми обстрілами перешкоджають ремонту електроліній, що унеможливлює відновлення базової безпеки. Зеленський наголосив, що це створює загрозу не лише для України, а й для всього світу.

"Вже сьомий день — і раніше, до речі, не було такого — аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ще жоден терорист у світі не дозволяв собі чинити подібне з атомною станцією. Президент доручив уряду та Міністерству закордонних справ привернути максимальну увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми. Зеленський також провів нараду з військовими та Міненерго щодо невідкладних дій у цій ситуації.

Зеленський повідомив про критичну ситуацію на ЗАЕС — звернення - фото 1
Допис Президента у Telegram. Фото: скриншот

Головне зі звернення президента 30 вересня

  • У Дніпрі після атаки дронів тривають роботи, постраждали люди; під ударами також Харків, Сумщина та Чернігівщина.
  • У Сумській області дрон убив сім’ю з чотирьох людей, серед них діти 4 і 7 років та вагітна жінка.
  • Військові прозвітували про дипстрайки: знищуються логістика та паливна інфраструктура РФ.
  • США та партнери підтверджують: лише сила може примусити Москву до реальних перемовин.
  • Запорізька АЕС сьомий день без світла, працює на дизель-генераторах, один уже вийшов з ладу.
  • Президент доручив максимально привернути увагу світу до критичної ситуації на ЗАЕС.
  • Відбулася санкційна нарада: у вересні ухвалено п’ять пакетів, очікується 19-й пакет ЄС.
  • Зеленський доручив готувати продовження санкцій, термін яких спливає.
  • Зеленський поспілкувався з Генсеком ООН про звільнення полонених і викрадених дітей.
  • З Гази евакуйовано ще 57 людей, серед них 48 українців та 16 дітей.
  • Обговорено з Генсеком ООН пропозиції президента Трампа щодо врегулювання в Газі.

Нагадаємо, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже близько тижня залишається без зовнішнього живлення з українською енергосистемою, що створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше ми також інформували, що через дії Росії Запорізька АЕС вже котрий день перебуває без електропостачання, і це вже десяте відключення станції від енергомережі.

Володимир Зеленський АЕС обстріли ЗАЕС Атомна електростанція
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
