Аварія на ЗАЕС триває вже тиждень — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Запорізькій атомній електростанції вже сьомий день триває аварійна ситуація. Через російські обстріли станція відключена від електромережі та працює від дизель-генераторів, один із яких вийшов з ладу.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 30 вересня.

Критична ситуація на ЗАЕС

За словами президента, ситуація на Запорізькій АЕС є надзвичайною, адже генератори та сама станція ніколи не працювали в аварійному режимі так довго. Російські війська своїми обстрілами перешкоджають ремонту електроліній, що унеможливлює відновлення базової безпеки. Зеленський наголосив, що це створює загрозу не лише для України, а й для всього світу.

Він підкреслив, що ще жоден терорист у світі не дозволяв собі чинити подібне з атомною станцією. Президент доручив уряду та Міністерству закордонних справ привернути максимальну увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми. Зеленський також провів нараду з військовими та Міненерго щодо невідкладних дій у цій ситуації.

Допис Президента у Telegram. Фото: скриншот

Головне зі звернення президента 30 вересня

У Дніпрі після атаки дронів тривають роботи, постраждали люди; під ударами також Харків, Сумщина та Чернігівщина.

У Сумській області дрон убив сім’ю з чотирьох людей, серед них діти 4 і 7 років та вагітна жінка.

Військові прозвітували про дипстрайки: знищуються логістика та паливна інфраструктура РФ.

США та партнери підтверджують: лише сила може примусити Москву до реальних перемовин.

Відбулася санкційна нарада: у вересні ухвалено п’ять пакетів, очікується 19-й пакет ЄС.

Зеленський доручив готувати продовження санкцій, термін яких спливає.

Зеленський поспілкувався з Генсеком ООН про звільнення полонених і викрадених дітей.

З Гази евакуйовано ще 57 людей, серед них 48 українців та 16 дітей.

Обговорено з Генсеком ООН пропозиції президента Трампа щодо врегулювання в Газі.

Нагадаємо, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже близько тижня залишається без зовнішнього живлення з українською енергосистемою, що створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше ми також інформували, що через дії Росії Запорізька АЕС вже котрий день перебуває без електропостачання, і це вже десяте відключення станції від енергомережі.