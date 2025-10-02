Когда США предоставят Украине дальнобойное вооружение

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Решение о передаче Украине дальнобойного вооружения США зависит от президента Дональда Трампа. Страны обсуждали такую возможность, но никаких решений пока нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию на полях саммита Евросообщества в четверг, 2 октября.

Заявление Зеленского

"В прошлый раз у нас (с Трампом. — Ред.) был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", — заявил он.

