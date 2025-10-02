Відео
Зеленський зустрівся з Мерцом — на яку допомогу чекати Україні

Зеленський зустрівся з Мерцом — на яку допомогу чекати Україні

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:51
Володимир Зеленський зустрівся із Фрідріхом Мерцом — про що домовилися
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили ключові потреби України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Мерцом

Зустріч українського лідера з канцлером відбулася в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Зокрема, Зеленський та Мерц обговорили потреби української армії, а також використання заморожених російських активів.

Зеленський зустрівся з Мерцем - фото
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки", — розповів президент.

Зустріч Зеленського і Мерца - фото
Фрідріх Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував Німеччині за підтримку та зазначив, що країна є однією з лідерів у допомозі для України.

Зеленський провів зустріч з Мерцом
Публікація Володимира Зеленського. Фото: скриншот повідомлення з Telegram

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейського політичного співтовариства закликав Європу об'єднатися проти загрози з боку Росії.

А також ми писали, що президент зробив заяву щодо надання Україні далекобійної зброї від США.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
