Володимир Зеленський зустрівся із Фрідріхом Мерцом — про що домовилися

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили ключові потреби України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram у четвер, 2 жовтня.

Зеленський зустрівся з Мерцом

Зустріч українського лідера з канцлером відбулася в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Зокрема, Зеленський та Мерц обговорили потреби української армії, а також використання заморожених російських активів.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки", — розповів президент.

Фрідріх Мерц. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував Німеччині за підтримку та зазначив, що країна є однією з лідерів у допомозі для України.

Публікація Володимира Зеленського. Фото: скриншот повідомлення з Telegram

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейського політичного співтовариства закликав Європу об'єднатися проти загрози з боку Росії.

А також ми писали, що президент зробив заяву щодо надання Україні далекобійної зброї від США.