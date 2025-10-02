Відео
Зеленський сказав, що допоможе захистити Європу від агресії РФ

Зеленський сказав, що допоможе захистити Європу від агресії РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:24
Зеленський назвав спосіб захистити Європу від Росії — відео
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Український президент Володимир Зеленський заявив, що уся Європа має бути готова дати відповідь на агресію з боку Росії. Для цього потрібно побудувати надійний захист неба.

Про це президент заявив під час виступу на засіданні Європейського політичного співтовариства у четвер, 2 жовтня.

Зеленський висловився про необхідність "Стіни дронів"

Як зауявив український лідер, поява російських дронів над Європою є чіткипм сигналом про те, що Кремлю хоче розширювати війну.

"Справа ніколи не була лише в Україні. Росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу. Сьогодні їхня стратегія проста: розділити Європу, розпалити суперечки, не дати нам знайти спільну мову. І я переконаний, що ми маємо робити повністю протилежне очікуванням Росії. Ми маємо діяти разом. І ми маємо діяти сильно", — закликав Зеленський.

Він наголосив, що Європа мають створити так звану "Стіну дронів", яка змогла б захистити усі країни.

"Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі чи порушувати повітряний простір країн Північної Європи, це означає, що таке може статися будь-де — у Західній Європі, у Південній. Нам потрібна швидка та ефективна відповідь — "Стіна дронів", щоб захистити Європу", — наголосив президент.

Крім того, ми писали, що під час свого виступу на засіданні Європейського політичного співтовариства Володимир Зеленський закликав європейські країни до єдності перед загрозою з боку Росії.

А також в рамках поїздки президент України зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

