Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцы обезвредили дроны над Данией — детали от Генштаба ВСУ

Украинцы обезвредили дроны над Данией — детали от Генштаба ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:30
Украинские военные сбили дроны во время учений в Дании
Военные смотрят на сбивание дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Украинцы обезвредили несколько дронов над Данией. Сбитие произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 октября.

Реклама
Читайте также:

Сбитие дронов в воздушном пространстве Дании

Украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон "Стинг", который обезвредил датский "Банши".

Збиття дронів у повітряному просторі Данії
Обмен боевым опытом. Фото: Генштаб ВСУ

"На демонстрацию сбивания были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность собственными глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", — говорится в сообщении.

Українські оператори дронів у Данії
Оператор дрона. Фото: Генштаб ВСУ
Українці збили дрони над Данією
Наблюдение за сбиванием дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Факт сбивания зафиксировали на видео, после чего украинские операторы дронов получили немало вопросов от коллег из-за рубежа.

В Генштабе отметили, что Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что европейские страны должны иметь возможность сбивать российские дроны.

Ранее Зеленский сообщил, что в Данию прибыли украинские специалисты для инициативы по противодействию ударным БпЛА.

украинцы Дания беспилотники Генштаб ВСУ дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации