Украинские военные сбили дроны во время учений в Дании

Военные смотрят на сбивание дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Украинцы обезвредили несколько дронов над Данией. Сбитие произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 октября.

Сбитие дронов в воздушном пространстве Дании

Украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон "Стинг", который обезвредил датский "Банши".

Обмен боевым опытом. Фото: Генштаб ВСУ

"На демонстрацию сбивания были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность собственными глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", — говорится в сообщении.

Оператор дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Наблюдение за сбиванием дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Факт сбивания зафиксировали на видео, после чего украинские операторы дронов получили немало вопросов от коллег из-за рубежа.

В Генштабе отметили, что Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что европейские страны должны иметь возможность сбивать российские дроны.

Ранее Зеленский сообщил, что в Данию прибыли украинские специалисты для инициативы по противодействию ударным БпЛА.