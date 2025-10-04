Украинские военные сбили дроны во время учений в Дании

Украинцы обезвредили дроны над Данией — детали от Генштаба ВСУ
Украинцы обезвредили несколько дронов над Данией. Сбитие произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 октября.
Сбитие дронов в воздушном пространстве Дании
Украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон "Стинг", который обезвредил датский "Банши".
"На демонстрацию сбивания были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность собственными глазами увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами", — говорится в сообщении.
Факт сбивания зафиксировали на видео, после чего украинские операторы дронов получили немало вопросов от коллег из-за рубежа.
В Генштабе отметили, что Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что европейские страны должны иметь возможность сбивать российские дроны.
Ранее Зеленский сообщил, что в Данию прибыли украинские специалисты для инициативы по противодействию ударным БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!