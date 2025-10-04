Українські військові збили дрони під час навчань у Данії

Українці знешкодили дрони над Данією — деталі від Генштабу ЗСУ
Українці знешкодили декілька дронів над Данією. Збиття сталося під час обміну бойовим досвідом у рамках візиту української делегації.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 4 жовтня.
Збиття дронів у повітряному просторі Данії
Українські фахівці з протидії ударним безпілотникам підійняли у повітря дрон "Стінг", який знешкодив данський "Банши".
"На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами", — йдеться у повідомленні.
Факт збиття зафіксували на відео, після чого українські оператори дронів отримали чимало запитань від колег з-за кордону.
У Генштабі зауважили, що Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що європейські країни повинні мати змогу збивати російські дрони.
Раніше Зеленський повідомив, що до Данії прибули українські спеціалісти для ініціативи з протидії ударним БпЛА.
