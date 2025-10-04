Відео
Головна Новини дня Українці знешкодили дрони над Данією — деталі від Генштабу ЗСУ

Українці знешкодили дрони над Данією — деталі від Генштабу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:30
Українські військові збили дрони під час навчань у Данії
Військові дивляться на збиття дрона. Фото: Генштаб ЗСУ

Українці знешкодили декілька дронів над Данією. Збиття сталося під час обміну бойовим досвідом у рамках візиту української делегації.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 4 жовтня.

Читайте також:

Збиття дронів у повітряному просторі Данії

Українські фахівці з протидії ударним безпілотникам підійняли у повітря дрон "Стінг", який знешкодив данський "Банши".

Збиття дронів у повітряному просторі Данії
Обмін бойовим досвідом. Фото: Генштаб ЗСУ

"На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами", — йдеться у повідомленні.

Українські оператори дронів у Данії
Оператор дрона. Фото: Генштаб ЗСУ
Українці збили дрони над Данією
Спостереження за збиттям дрона. Фото: Генштаб ЗСУ

Факт збиття зафіксували на відео, після чого українські оператори дронів отримали чимало запитань від колег з-за кордону.

У Генштабі зауважили, що Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що європейські країни повинні мати змогу збивати російські дрони.

Раніше Зеленський повідомив, що до Данії прибули українські спеціалісти для ініціативи з протидії ударним БпЛА.

українці Данія безпілотники Генштаб ЗСУ дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
