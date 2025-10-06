Відео
Головна Новини дня Дронова війна — Схоф відповів, як протидіяти безпілотникам Росії

Дронова війна — Схоф відповів, як протидіяти безпілотникам Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:08
Чи будуть Нідерланди збивати дрони РФ — Схоф дав відповідь
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що наразі в Україні триває дронова війна. Європейським країнам потрібно бути готовими протидіяти російським дронам та збивати їх.

Про це Дік Схоф заявив під час брифінгу з Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Як ЄС протидіяти російським дронам

Схоф розповів, що під час саміту НАТО країни-члени уважно розглядали питання, пов'язані з нападами російських дронів. За його словами, через збільшення таких випадків Данія попросила допомогти їй. Зараз сім країн, серед яких Україна, допомагають боротися з безпілотниками РФ, які порушують повітряний простір європейських країн.

"Ми маємо створювати нові перепони, аби вони втратили курс та збивати ці дрони врешті-решт. Дрони — це питання сучасності. Ми повинні працювати з Україною та маємо бути дуже гнучкі. За час повномасштабної війни багато чого змінилося. Зараз дронова війна. Ми маємо думати наперед", — наголосив прем'єр Нідерландів. 

Він додав, що потрібно передбачити технологічні зміни та якою мірою штучний інтелект візьме на себе керування дронами. За словами Схофа, Україна йде вперед в плані розробок безпілотних систем для оборони Європи. 

Нагадаємо, нещодавно українці знешкодили дрони над Данією. Це трапилось в рамках обміну бойовим досвідом.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Європа має право знищувати дрони РФ. На його думку, інциденти з російськими дронами вже зайшли надто далеко і потребують рішучої реакції партнерів. 

Данія Нідерланди дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
