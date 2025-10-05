У Польщі знову виявили уламки, схожі на дрон

Поліціянти та пожежники Польщі працюють на місці падіння уламків російського дрона. Ілюстративне фото: Reuters

У селі Заремби Вархоли Островського повіту в Мазовецькому воєводстві Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на безпілотник. Залишки об'єкта помітили ввечері 4 жовтня, приблизно о 18:00, на одному з місцевих полів.

Про це інформує RMF24 із посиланням на правоохоронців у неділю, 5 жовтня.

За інформацією правоохоронців, на місці події під наглядом прокурора Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції.

Мазовецька поліція уточнила, що уламки в полі побачив місцевий житель. Поруч розташований порожній будинок. Поліціянти забезпечили охорону місця, повідомили Військову поліцію та прокуратуру.

Крім того, правоохоронці закликали громадян у разі виявлення подібних предметів одразу звертатися до відповідних служб.

Нагадаємо, що вранці, 5 жовтня, Польща підіймала у повітря військову авіацію через масовану атаку РФ на Україну.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 10 вересня 2025 року російські дрони залетіли на територію Польщі.