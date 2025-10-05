Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі знайшли уламок об'єкта, схожого на дрон — деталі

У Польщі знайшли уламок об'єкта, схожого на дрон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 14:32
У Польщі знову виявили уламки, схожі на дрон
Поліціянти та пожежники Польщі працюють на місці падіння уламків російського дрона. Ілюстративне фото: Reuters

У селі Заремби Вархоли Островського повіту в Мазовецькому воєводстві Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на безпілотник. Залишки об'єкта помітили ввечері 4 жовтня, приблизно о 18:00, на одному з місцевих полів.

Про це інформує RMF24 із посиланням на правоохоронців у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:

У Польщі знайшли, ймовірно, уламки дрона

У Польщі виявили залишки невідомого повітряного об’єкта, ймовірно безпілотника.

Уламки БпЛА знайшли у населеному пункті Заремби-Вархоли в Островському повіті Мазовецького воєводства близько 18:00 4 жовтня у полі.

За інформацією правоохоронців, на місці події під наглядом прокурора Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури працюють слідчі Мазовецького відділення Військової поліції.

Мазовецька поліція уточнила, що уламки в полі побачив місцевий житель. Поруч розташований порожній будинок. Поліціянти забезпечили охорону місця, повідомили Військову поліцію та прокуратуру.

Крім того, правоохоронці закликали громадян у разі виявлення подібних предметів одразу звертатися до відповідних служб.

Польща
Скриншот повідомлення Військової поліції Польщі/X

Нагадаємо, що вранці, 5 жовтня, Польща підіймала у повітря військову авіацію через масовану атаку РФ на Україну.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 10 вересня 2025 року російські дрони залетіли на територію Польщі.

Польща дрони війна в Україні Росія безпілотник
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації