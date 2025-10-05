В Польше снова обнаружили обломки, похожие на дрон

Полицейские и пожарные Польши работают на месте падения обломков российского дрона. Иллюстративное фото: Reuters

В селе Зарембы Вархолы Островского повета в Мазовецком воеводстве Польши нашли обломки объекта, похожего на беспилотник. Остатки объекта заметили вечером 4 октября, примерно в 18:00, на одном из местных полей.

Об этом информирует RMF24 со ссылкой на правоохранителей в воскресенье, 5 октября.

В Польше нашли, вероятно, обломки дрона

По информации правоохранителей, на месте происшествия под надзором прокурора Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры работают следователи Мазовецкого отделения Военной полиции.

Мазовецкая полиция уточнила, что обломки в поле увидел местный житель. Рядом расположен пустой дом. Полицейские обеспечили охрану места, сообщили в Военную полицию и прокуратуру.

Кроме того, правоохранители призвали граждан в случае обнаружения подобных предметов сразу обращаться в соответствующие службы.

Скриншот сообщения Военной полиции Польши/X

Напомним, что утром, 5 октября, Польша поднимала в воздух военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину.

Ранее мы информировали, что в ночь на 10 сентября 2025 года российские дроны залетели на территорию Польши.