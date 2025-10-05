В Польше снова обнаружили обломки, похожие на дрон

В Польше нашли обломок объекта, похожего на дрон — детали
В селе Зарембы Вархолы Островского повета в Мазовецком воеводстве Польши нашли обломки объекта, похожего на беспилотник. Остатки объекта заметили вечером 4 октября, примерно в 18:00, на одном из местных полей.
Об этом информирует RMF24 со ссылкой на правоохранителей в воскресенье, 5 октября.
По информации правоохранителей, на месте происшествия под надзором прокурора Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры работают следователи Мазовецкого отделения Военной полиции.
Мазовецкая полиция уточнила, что обломки в поле увидел местный житель. Рядом расположен пустой дом. Полицейские обеспечили охрану места, сообщили в Военную полицию и прокуратуру.
Кроме того, правоохранители призвали граждан в случае обнаружения подобных предметов сразу обращаться в соответствующие службы.
Напомним, что утром, 5 октября, Польша поднимала в воздух военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину.
Ранее мы информировали, что в ночь на 10 сентября 2025 года российские дроны залетели на территорию Польши.
