Из-за атаки на Украину Польша поднимала авиацию 5 октября

Польша ночью поднимала истребители — названа причина
Сегодня утром Польша поднимала в воздух военную авиацию на фоне российских ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша в соцсети X в воскресенье, 5 октября.
Почему Польша поднимала авиацию
"Внимание: в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по целям, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все необходимые процедуры", — говорится в заявлении.
Также в командовании проинформировали, что в воздушном пространстве интенсивно действовали польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в готовность.
"Эти операции имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", — отметили в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 октября РФ осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Взрывы, в частности, раздавались в Одессе, Киеве и Львове.
Также за ночь 10 попаданий произошло в Запорожье.
