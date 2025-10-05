Из-за атаки на Украину Польша поднимала авиацию 5 октября

Польская авиация. Фото: Reuters

Сегодня утром Польша поднимала в воздух военную авиацию на фоне российских ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша в соцсети X в воскресенье, 5 октября.

Сообщение Оперативного командования ВС Польши. Фото: скриншот

Почему Польша поднимала авиацию

"Внимание: в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по целям, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все необходимые процедуры", — говорится в заявлении.

Также в командовании проинформировали, что в воздушном пространстве интенсивно действовали польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в готовность.

"Эти операции имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", — отметили в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября РФ осуществила массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Взрывы, в частности, раздавались в Одессе, Киеве и Львове.

Также за ночь 10 попаданий произошло в Запорожье.