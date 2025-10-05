Видео
Главная Новости дня В Запорожье ночью зафиксировано 10 попаданий — есть погибшие

В Запорожье ночью зафиксировано 10 попаданий — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 07:28
Атака на Запорожье в ночь на 5 октября — без света остались 73 тысячи абонентов
Пожар после попаданий после попаданий. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. По городу зафиксировано не менее 10 попаданий.

Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров в воскресенье, 5 октября.

Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки один человек погиб, еще девять ранены. Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Также выбиты окна, изуродованные дворы, перебои со светом и водоснабжением.

"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Спасибо всем, кто сейчас помогает запорожцам оправиться после этой ночи", добавил Федоров.

багатоповерхівка війна
Разрушенная многоэтажка. Фото: Запорожская ОГА

Тысячи абонентов остались без света

Отмечается, что более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

"Без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более шести тысяч — Запорожского района", говорится в сообщении.

Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения до конца суток.

Напомним, ночью враг совершил массированную комбинированную атаку на Украину. Последствия еще уточняются.

Взрывы, в частности, были слышны в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
