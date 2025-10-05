Атака на Запорожье в ночь на 5 октября — без света остались 73 тысячи абонентов

В Запорожье ночью зафиксировано 10 попаданий — есть погибшие
Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. По городу зафиксировано не менее 10 попаданий.
Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров в воскресенье, 5 октября.
Последствия атаки
В результате атаки один человек погиб, еще девять — ранены. Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Также выбиты окна, изуродованные дворы, перебои со светом и водоснабжением.
"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Спасибо всем, кто сейчас помогает запорожцам оправиться после этой ночи", — добавил Федоров.
Тысячи абонентов остались без света
Отмечается, что более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.
"Без света более 67 тысяч абонентов областного центра и более шести тысяч — Запорожского района", — говорится в сообщении.
Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения — до конца суток.
Напомним, ночью враг совершил массированную комбинированную атаку на Украину. Последствия еще уточняются.
Взрывы, в частности, были слышны в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах.
